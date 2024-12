Jubileu 2025 também é celebrado em Cascavel

R$ 600 MILHÕES

Até que horas dá para apostar na Mega da Virada?

Cascavel - Com a chegada do fim do ano, milhares de brasileiros voltam às expectativas para o sorteio da Mega da Virada, que acontece na noite desta terça-feira (31). O prêmio estimado para este ano é de R$ 600 milhões, o maior da história. As apostas do último concurso de 2024 podem ser feitas até as 18h […]