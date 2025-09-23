Jovens que morreram atropeladas na BR-369 serão sepultadas no Cemitério Jardim da Saudade

Cascavel - Na tarde desta terça-feira (23) amigos e familiares se despedem de Emily da Silva Vieira e Maria Eduarda de Oliveira, vítimas de um acidente de trânsito que ocorreu no fim da tarde de ontem (22), na BR-369, em Cascavel.

As adolescentes estavam atravessando a rodovia, quando foram atingidas por uma caminhonete Chevrolet S-10. Apesar da mobilização das equipes de socorro, infelizmente as meninas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Despedida

Emily da Silva Vieira está sendo velada na Capela Mortuária do Bairro Cascavel Velho, com sepultamento marcado para as 16h no Cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Guarujá. Maria Eduarda de Oliveira está sendo velada na Capela do próprio Cemitério Jardim da Saudade, com o sepultamento previsto para as 16h30.