Jovem de 28 anos gravemente ferida após incêndio é transferida do HUOP para Londrina

Cascavel - O HUOP informa que a paciente de 28 anos admitida na última quarta-feira (15), após ter parte da área corporal queimada foi transferida para o Hospital referência de queimados em Londrina.
O transporte aconteceu nesta tarde de quinta-feira (16). A paciente teve a saída da UTI do HUOP sentido aeroporto de Cascavel às 15h24, com suporte da ambulância SAMU e de lá, via ASA FIXA, sentido Londrina.
O Hospital reforça que durante o período que a paciente seguiu internada recebeu todos os cuidados necessários, conforme o protocolo específico para vítimas de queimaduras.
Importante ressaltar que pouco tempo após o clic, a vaga foi aceita e iniciada a preparação envolvendo várias frentes mobilizadas no transporte, logística e principalmente bem-estar e segurança da paciente.
O HUOP reitera que o compromisso é sempre com a vida e empatia para com os familiares, sendo assim, segue optando por informar de maneira responsável e que não infrinja a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Fonte: Assessoria