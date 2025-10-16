Jovem de 28 anos gravemente ferida após incêndio é transferida do HUOP para Londrina

Cascavel - O HUOP informa que a paciente de 28 anos admitida na última quarta-feira (15), após ter parte da área corporal queimada foi transferida para o Hospital referência de queimados em Londrina.

O transporte aconteceu nesta tarde de quinta-feira (16). A paciente teve a saída da UTI do HUOP sentido aeroporto de Cascavel às 15h24, com suporte da ambulância SAMU e de lá, via ASA FIXA, sentido Londrina.

O Hospital reforça que durante o período que a paciente seguiu internada recebeu todos os cuidados necessários, conforme o protocolo específico para vítimas de queimaduras.