Jovem de 23 anos fica ferida após violenta colisão de trânsito no Jardim Alvorada em Cascavel

Cascavel - Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (20), na Rua Jacarezinho, esquina com a Rua Altemar Dutra, no Jardim Alvorada em Cascavel. A colisão, ocorrida por volta das 7h, envolveu um Renault Sandero e um Citroën C3.

O impacto da batida resultou em ferimentos para a condutora do Renault Sandero, de 23 anos. A vítima, queixando-se de dores e contusões pelo corpo, foi prontamente atendida por uma equipe do Siate no local do acidente. Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para um hospital da região, onde passará por avaliações médicas mais detalhadas.

O condutor do Citroën C3, um homem de 20 anos, também foi avaliado pela equipe do Siate. Apesar de apresentar uma contusão no peito, ele recusou o encaminhamento para o hospital.