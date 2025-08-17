Jovem de 19 anos morre ao tentar atravessar a rodovia BR-369 em Corbélia

Um grave acidente terminou em tragédia no final da tarde deste domingo (17), na BR-369, no trevo de acesso ao distrito de Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia, região oeste do Paraná. Um jovem de 19 anos perdeu a vida ao tentar atravessar a rodovia a pé.

De acordo com informações apuradas, a vítima foi atingida por uma carreta que seguia no sentido Ubiratã. O motorista não conseguiu evitar a colisão e o impacto foi fatal. O jovem morreu ainda no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

A carreta envolvida partiu de Maravilha, em Santa Catarina, e tinha como destino final a cidade de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. Testemunhas relataram que o condutor chegou a acionar os freios, mas não conseguiu impedir o atropelamento.