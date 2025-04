Jogos Escolares entram na reta final

Cascavel - A fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná, em Cascavel , está na reta final de competições. Praticamente todos os campeões das modalidades coletivas já foram conhecidos ao longo da semana, e restam apenas algumas disputas pontuais que irão indicar os últimos representantes da cidade na fase regional, que acontecerá em Corbélia. O handebol é uma das modalidades que segue com as disputas. Na tarde desta sexta-feira, serão disputadas quatro partidas no Ginásio da FAG , já podendo definir campeão.

Inscrições

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), abriu as inscrições para a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná – Jeps 2025. As instituições de ensino interessadas podem se inscrever até 14 de abril para a primeira etapa e até 25 de abril para a segunda, por meio da plataforma oficial de gerenciamento esportivo da Paraná Esporte.

Além das equipes que se classificam nas fases municipais, também é possível a inscrição em modalidades que têm disputas diretamente na regional. Aa etapas referentes aos NREs da região oeste acontecem em Corbélia (NRE Cascavel), Palotina (NRE Toledo), São Miguel do Iguaçu (NRE Foz) e Jesuítas (NRE Assis).