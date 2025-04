Já está no ar o terceiro episódio da série “Investindo em Pessoas”

A Itaipu lança, nesta quarta-feira (30), o terceiro capítulo da série “Investindo em Pessoas”, que destaca as ações do programa Itaipu Mais que Energia nas cidades do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Alinhado ao Governo Federal, o programa promove desenvolvimento sustentável por meio de investimentos que transformam realidades locais.

Episódio

O episódio mostra como a Binacional impactou a vida da população de Nova Prata do Iguaçu (PR), no sudoeste do Estado. Um dos destaques é a pavimentação de 3,5 km com a técnica TST na Linha Outro Fino, que facilitou o escoamento da produção agrícola, melhorou o transporte escolar e elevou a qualidade de vida da comunidade.

Outras ações incluem conservação do solo, proteção de nascentes, instalação de placas solares e biodigestores, promovendo energia limpa e a preservação ambiental.