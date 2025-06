Itamaraty: governo não pagará traslado do corpo de Juliana Marins ao Brasil

O Decreto nº 9.199/2017 estabelece que a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e traslado de corpos de brasileiros falecidos no exterior, nem despesas com hospitalização, exceto em casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário.

“Não há base legal nem dotação orçamentária para o Estado custear traslados”, reforçou a pasta. As despesas de repatriação do corpo de Juliana devem ficar por conta da família.

Brasil - O governo brasileiro não custeará o traslado do corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos , morta após cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia , pois esse tipo de despesa não está previsto legalmente ou na base orçamentária brasileira, segundo confirmou o Itamaraty ao Metrópoles nesta quarta-feira (25).

Resgate

O corpo da brasileira Juliana Marins foi retirado do vulcão Rinjani no início da manhã desta quarta-feira (25), no horário de Brasília — noite de quarta, na Indonésia.

A jovem caiu enquanto fazia trilha em um vulcão, na ilha de Lombok, no sábado (21/6), e permaneceu no local desde então. Equipes de resgate, com apoio de voluntários, passaram quatro dias trabalhando na operação. Nessa terça, a família confirmou que a jovem foi encontrada sem vida.

