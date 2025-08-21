Itaipulândia arrecada mais de R$ 57 mil com leilão de bens inservíveis, enfeites e móveis

Itaipulândia - O município de Itaipulândia realizou, nesta quarta-feira (20), um leilão público de bens inservíveis, enfeites natalinos, móveis e utensílios diversos. O objetivo foi dar destino adequado a materiais sem utilidade para a administração pública, promovendo a transparência e a eficiência na gestão de patrimônio. O leilão foi conduzido de forma presencial, no auditório do Paço Municipal, com a coordenação do Departamento de Licitações e arrecadou um montante de R$ 57.160,00.

Entre os itens disponibilizados estavam móveis usados, equipamentos diversos, decorações natalinas utilizadas em anos anteriores, além de utensílios considerados obsoletos ou em desuso pelos setores da administração municipal. De acordo com a Comissão de Licitação, todos os itens passaram por avaliação prévia e foram ofertados conforme as normas previstas na legislação vigente, garantindo igualdade de condições aos participantes e retorno financeiro aos cofres públicos.