Itaipu retira 12 toneladas de lixo do lago com ajuda de pescadores e reforça compromisso ambiental

Foz do Iguaçu - A Itaipu Binacional, em parceria com mais de 300 pescadores de 12 colônias, removeu 12.270 kg de lixo do reservatório da usina, sendo 6.270 kg recicláveis e 6 toneladas de rejeitos. A ação integra a 12ª Campanha de Limpeza do Lago, iniciativa que valoriza o papel do pescador profissional como agente ambiental e reforça a conservação do ecossistema aquático.

Municípios participaram ativamente da limpeza do lago

A campanha aconteceu em diversas cidades do Oeste do Paraná: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, Mercedes e Guaíra. As etapas finais estão marcadas para esta quinta-feira (8), em Entre Rios do Oeste e Pato Bragado.

“A conservação do reservatório é uma prioridade. Sabemos que só é possível com o apoio de quem vive e trabalha com ele”, destacou Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu.

Linha Ecológica: apoio direto ao pescador

A ação é realizada dentro do convênio Linha Ecológica, uma parceria entre a Itaipu e o Conselho dos Municípios Lindeiros. O programa fornece EPIs (camiseta, boné e luvas), sacos de lixo e alimentação para os pescadores no dia da coleta, além de incentivar boas práticas ambientais.

R$ 46 milhões investidos em pesca sustentável

A campanha é parte de um amplo conjunto de ações da Itaipu para fortalecer a pesca profissional e a aquicultura familiar no Paraná e Mato Grosso do Sul. O investimento já ultrapassa R$ 46 milhões, aplicados em: