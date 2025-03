Itaipu recebe o Prêmio Milestone

A Itaipu Binacional recebeu, na manhã desta quinta-feira (27), o Prêmio Milestone, do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), um importante reconhecimento dedicado a projetos que contribuem com o desenvolvimento da humanidade. A cerimônia de entrega aconteceu no Auditório do Edifício de Produção, na Central Hidrelétrica Itaipu, e reuniu diretores e empregados da Binacional, além de autoridades do IEEE.

O IEEE é uma das organizações profissionais mais importantes do mundo na área de engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações e informática. O objetivo do instituto é fomentar a inovação tecnológica em benefício da humanidade. O prêmio reconhece conquistas técnicas significativas em todas as áreas associadas à organização.

“O Prêmio é um marco em nível mundial. Um marco sobre o que a engenharia fez em benefício da humanidade. Em seus 41 anos de operação, Itaipu evitou a emissão de 100 milhões de toneladas de carbono para a atmosfera, o que significa um benefício enorme para o mundo”, afirmou Alberto Sanchez, presidente da Região 9 do IEEE, que abrange América Latina e Caribe.

De acordo com o diretor técnico da Itaipu, Hugo Zarate, o reconhecimento coloca a empresa em outro patamar. “A Itaipu é uma empresa que já recebeu muitos prêmios, pela envergadura de sua estrutura, por ser exemplo de operação e manutenção e pela qualidade do serviço que entrega desde o início da operação até os dias de hoje”, afirmou.