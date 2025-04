Itaipu lança segundo episódio da série “Investindo em Pessoas”

Foz do Iguaçu - O segundo episódio da série de vídeos “Investindo em Pessoas“ estreia nesta quarta-feira (23) no canal oficial da Itaipu no YouTube. A produção destaca ações do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo Federal, em comunidades do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária de atuação da binacional.

Iniciativas de saneamento

Gravado em Coronel Domingos Soares (PR), no Sudoeste do estado, o episódio mostra iniciativas de saneamento, manejo e recuperação de solos, com foco especial na restauração de 60 nascentes no município — parte da maior ação do tipo já realizada no Paraná, com apoio da Itaipu.

Depoimentos de pequenos produtores e moradores revelam como a melhoria da qualidade da água tem impacto direto na certificação orgânica e na produtividade das famílias atendidas pelos projetos.