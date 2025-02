Itaipu lança programa de capacitação para servidores públicos do MS

Paraná - A Itaipu Binacional lançou, nesta quinta-feira (30), em Campo Grande (MS), o programa Assomasul Itaipu 4.0. Essa iniciativa é uma parceria entre a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a Faculdade Pólis Civitas e a Binacional, que investe R$ 15,4 milhões no convênio. O principal objetivo é aprimorar a administração pública por meio da qualificação profissional dos servidores.

6 Mil Vagas Gratuitas para Servidores Públicos

O programa disponibiliza 6 mil vagas gratuitas de pós-graduação para servidores públicos de 35 municípios do Sul do Estado. Os cursos abrangem diversas áreas, incluindo:

Autismo

Alfabetização e Letramento

Gestão do Esporte e Lazer

Licitações e Contratos

A metodologia utilizada é inovadora, com seminários presenciais, videoaulas, tutoria especializada e um ambiente virtual de aprendizagem.

Fomento ao Desenvolvimento Sustentável

Essa iniciativa tem como foco promover o desenvolvimento sustentável das cidades e valorizar os servidores públicos, incentivando o crescimento profissional.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve presente no evento e agradeceu à Itaipu Binacional por apoiar esse projeto pioneiro no Mato Grosso do Sul. “Precisamos de servidores qualificados em todas as áreas para atender melhor o povo brasileiro”, destacou.

Capacitação em Licitações para Pequenos Municípios

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, ressaltou que muitas prefeituras de cidades pequenas precisam de apoio para elaborar projetos e firmar convênios, como no Programa Itaipu Mais que Energia. Por isso, uma das especializações do programa trata de licitações.

Expansão da Atuação da Itaipu Binacional

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, explicou que, antes de assumir, o presidente Lula enfatizou a necessidade de a Binacional ampliar sua área de atuação. A região Sul do Mato Grosso do Sul foi escolhida pela importância da bacia hidrográfica do Paraná, que alimenta o reservatório de Itaipu.