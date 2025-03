Itaipu é premiada por uma das mais importantes organizações de engenharia do mundo

A Itaipu Binacional vai receber nesta quinta-feira o prêmio IEEE Milestone, concedido pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)/Milestone, uma das mais prestigiadas organizações de engenharia do mundo. A homenagem é um reconhecimento à importância da Usina como marco entre as grandes obras de engenharia da América Latina e Caribe.

Após a entrega da premiação, as autoridades estararão disponíveis para entrevistas. Participarão do evento o diretor técnico, Hugo Osvaldo Zárate (Paraguai), e o diretor administrativo, Iggor Rocha (Brasil), além de representantes do IEEE.