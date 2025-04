Itaipu e Corpo de Bombeiros do Paraná realizam treinamento de resgate na usina

Foz do Iguaçu - As mudanças climáticas têm intensificado eventos extremos, como enchentes, que frequentemente geram emergências. Nessas situações, muitas vezes vemos pessoas presas em seus carros, sendo levadas pela força das águas. O trabalho dos bombeiros, portanto, é essencial. Com rapidez e eficiência, eles realizam os resgates, utilizando equipamentos especializados e técnicas de salvamento.

Águas rápidas

Na sexta-feira (28), a Itaipu Binacional sediou um treinamento de salvamento em águas rápidas, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Paraná e a equipe de bombeiros da empresa. O objetivo foi preparar os socorristas para ocorrências como enchentes e “cabeças d’água” em áreas urbanas e litorâneas do estado. O treinamento aconteceu no Canal da Piracema, dentro da usina de Itaipu, durante toda a semana.

O subcomandante do Grupamento de Operações de Socorro Tático (GOST), capitão Eduardo Niederheitmann Hunzicker, explicou que, para simular uma situação real, um veículo foi posicionado no canal, com o fluxo de água controlado para simular o alagamento e o isolamento de uma vítima. “Isso nos permitiu realizar o treinamento de resgate com segurança”, detalhou.

Participaram 35 militares do GOST e da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros de todo o estado. A escolha do Canal da Piracema foi estratégica, pois permite o controle preciso do fluxo de água, com a possibilidade de adicionar obstáculos e ajustar o volume conforme necessário.

Simulado

Nos dias anteriores ao simulado com o veículo, as equipes treinaram remo e resgate em águas rápidas, incluindo descidas de corredeiras com botes de rafting. O veículo utilizado, um Fiat Palio, foi escolhido de forma aleatória a partir de doações.

O bombeiro da Itaipu, Thiago Salvalágio Brandão, destacou que esse exercício foi mais desafiador do que outros treinamentos. “Aqui, a correnteza é muito mais rápida. Aprendemos muito, e a instrução foi excelente“, afirmou.