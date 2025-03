Itaipu divulga resultado do edital de patrocínios para feiras e exposições

“Esta iniciativa garante uma concorrência justa e apartidária, beneficiando diretamente os municípios que integram nossa área de abrangência, que soma 434 cidades e impacta positivamente mais de 11 milhões de pessoas no Brasil e no Paraguai”.

Para a chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, Ana Paula Hedler , por meio dos editais de seleção pública, a Itaipu Binacional reafirma seu compromisso com a transparência e a democratização do acesso aos patrocínios.

O gerente de Gestão da Comunicação Social da Itaipu , Marcos Rogério Pinto , explica que muitas propostas acabaram sendo eliminadas porque foram inscritas numa modalidade diferente do objeto proposto, como por exemplo, projetos de eventos como congresso que se enquadram na modalidade Escolha Direta , ainda sem previsão de abertura, conforme consta no site da Itaipu.

Foz do Iguaçu - Já está disponível no site da Itaipu Binacional ( www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios ) o resultado final do edital de patrocínio para feiras e exposições vinculadas a aniversários de municípios. Os recursos para essa modalidade somam R$ 3,5 milhões.

Com essa estrutura de editais, a Itaipu promove uma gestão eficiente e responsável dos investimentos, permitindo que mais projetos possam ser contemplados ao longo dos anos, sempre respeitando critérios técnicos e alinhados aos objetivos estratégicos da empresa.

“Seguiremos apoiando ações que promovam desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento das identidades culturais dos municípios atendidos pela Itaipu”, finalizou Hedler.

Três editais de seleção pública

Desde novembro do ano passado, três editais de seleção pública de patrocínio foram abertos pela Itaipu. O primeiro deles foi voltado para esporte (R$ 3,5 milhões); o segundo, para cultura (R$ 3 milhões); e o terceiro, para feiras e exposições (R$ 3,5 milhões).

Objetivos

Apoiada em sua missão de gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e no Paraguai, a Itaipu tem como objetivo do lançamento dos editais de seleção pública fortalecer as organizações sociais e suas causas, por meio do apoio às ações e iniciativas com potencial de inovação, transformação social e ambiental, preservação do patrimônio histórico, cultural e turístico, promoção e desenvolvimento das parcelas da população em situação de vulnerabilidade e risco social, promovendo a segurança hídrica, energética e o desenvolvimento social.

Centralizar

A proposta com os novos editais é centralizar os pedidos de patrocínio em períodos específicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos. Esta medida permite maior controle sobre a prestação de contas e garante que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa.

Novos editais

A Itaipu tem a intenção de publicar novos editais para os mesmos objetos (esporte, cultura e feiras e exposições) durante o ano de 2025 para projetos que ocorram durante o ano de 2026. As proponentes interessadas devem acompanhar com frequência o site da Itaipu, pois todas as informações estarão lá divulgadas (www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios).

Fonte: Itaipu