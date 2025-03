Itaipu detalha investimentos socioambientais em audiência na Alep

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, esteve nesta terça-feira (25) em audiência pública no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a convite da Bancada de Oposição, para falar sobre os impactos dos investimentos socioambientais da empresa. O encontro foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo estadual.

Verri apresentou dados e informações sobre as ações da Binacional para a promoção do desenvolvimento sustentável no Paraná e Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia. “A missão da Itaipu é construir uma cultura de sustentabilidade na região, que beneficiará todo o país. Há críticas de que os investimentos da Itaipu em políticas sociais e ambientais são um absurdo, que a empresa deve tão somente produzir energia, mas a Itaipu cumpre a missão que lhe foi determinada a partir de 2005, de produzir energia com responsabilidade social e ambiental”, explicou. “Estamos falando de mais de R$ 2 bilhões em investimentos, absolutamente transparentes, fiscalizáveis, e que transformam a vida das pessoas.”

Nos últimos dois anos a área de ação prioritária da Itaipu foi ampliada com base em estudo técnico, que comprovou que 434 municípios (399 no Paraná e 35 no Mato Grosso do Sul) contribuem de forma direta ou indireta ao aporte de resíduos no reservatório da Usina. “Ações como coleta seletiva, asfaltamento de estradas rurais e combate à erosão, portanto, evitam que a expectativa de vida da Usina, hoje de 164 anos, seja radicalmente reduzida pelo assoreamento do lago”, completou.

Ele lembrou ainda que apesar dos investimentos, a Itaipu tem uma das tarifas mais baratas do Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “Quer dizer, promovemos ações socioambientais e ainda devolvemos o bônus Itaipu a milhões de brasileiros, dinheiro que sobrou que entregamos à população.”

Para deputado estadual Arilson Chiorato, houve um entendimento técnico e político, do presidente Lula e da diretoria da Itaipu, de que o papel da Binacional precisava avançar. “Com uma política diferenciada, Itaipu está transformando a região, sem discriminação eleitoral com nenhuma prefeitura, mas preservando a relação com o Estado e fazendo muitas parcerias; por isso alcança esse desempenho que pudemos conhecer em detalhes aqui hoje”, disse.

O deputado estadual Hussein Bakri, líder do Governo na Casa, parabenizou Itaipu pelas suas ações. “Discordamos (situação e oposição) em muitos aspectos e isso faz parte do processo democrático, mas a Itaipu é nosso ponto de convergência. Venho a este evento agradecer os investimentos que a Itaipu vem fazendo no Estado, distribuindo-os em todo o Paraná como nunca foi feito até então, de maneira equânime”, disse. E desejou: “Continuem com essa missão que o Paraná e o Brasil precisam”.