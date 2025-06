ISTO POSTO: A MORTE À VENDA

A MORTE À VENDA

Não bastassem as esfoladas que levamos de todos os lados, pela segunda vez volto a registrar por aqui que agora inventaram “venderem a nossa morte para nós mesmos.” É isso mesmo… Abre-se a internet no celular ou no computador e lá vem uma enxurrada de propostas para dentes, para surdez, de planos que chamam de saúde… Só não tem ainda – ou parece que não tem – plano de “consolo de viúva, ou de viúvo” e, agora, a esperteza chegou à morte. “Associe-se à boa morte” diz o anúncio que me mandaram. Mas, que diabo! Eu estou vivo! Bem… é aí que entram com o argumento de que a minha morte pode ser “mais tranquila, serena, sem agitos se eu for associado ao plano”. O caixão é de primeira, o cafezinho e os biscoitos estarão garantidos no velório e, dependendo da religião do defunto, haverá um orador para falar em nome de Deus, acrescentando lembrança em torno do santo devoto do morto. Com o acréscimo de uma pequena taxa, colocam à disposição também “rezadeiras – choradeiras e até benzedeiras” que garantirão a proteção do finado contra espíritos intrometidos. A propósito: Um desses picaretas me ofereceu também, no caso de cremação, urnas de vários tipos, até transparentes para, em casa, a família olhar as cinzas do cremado a hora que entender. Se optar por jogar as cinzas em locais distantes, também haverá um acréscimo a combinar, dependendo da distância do local. Tem plano que também oferece Missa de Sétimo Dia. E, para encerrar, tome cuidado quando lhe procurarem para lhe venderem sua própria morte. Oferecem tantas vantagens e tantas atrações que muitos acabam até tendo mesmo “vontade de morrer logo”.

GRIFE

Anunciam que a Unimed vai pagar 80 milhões pela Policlínica em Cascavel. É esse tipo de “justiça que é aprovada para as mensalidades” de planos de saúde. Os planos são “de saúde ou de negócios”? Calcula-se quanto pagam aos médicos por consulta. Talvez o preço de um cachorro quente? E os “pacientes”, hein? São atropelados pela doença e, principalmente, pelo preço da mensalidade. E de parte de deputados e senadores… NADA NO CONGRESSO. Vai, povo… Vota!

FOLHETINS

A Coluna (sem nenhuma conotação comercial nesta nota) destaca manchete de uma edição deste nosso O Paraná, informando sobre a conquista do Catuaí. Manchete enviada também ao empresário que, certamente movido por inveja, buscou recomendar e até exigir críticas e campanha intensa contra o Shopping, agora provado exitoso.