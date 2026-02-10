Paraná - Encerra nesta terça-feira (10), no Paraná, o prazo para pagamento da segunda parcela do IPVA 2026 dos veículos com final de placa 3 e 4. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual reforçam a importância de acompanhar o cronograma de vencimentos conforme o número da placa, evitando a perda de benefícios e problemas com inadimplência.

Até agora, cerca de 1,5 milhão de veículos (36%) tiveram o imposto quitado à vista. Outros 1,17 milhão (28%) efetuaram ao menos parte do pagamento. A orientação da Sefa é manter o IPVA em dia para garantir tranquilidade, evitar penalidades e circular com o veículo regularizado.

ATRASO



Em caso de atraso, a multa é de 0,33% ao dia, acrescida de juros de mora conforme a taxa Selic. Após 30 dias, a penalidade é fixada em 20% do valor do imposto.

COMO PAGAR



As guias do IPVA não são mais enviadas pelos Correios. O contribuinte deve acessá-las pelo Portal do IPVA, pelo Portal de Pagamento de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.

Assim como em 2025, o IPVA 2026 pode ser pago via Pix, por meio do QR Code presente na guia. O pagamento pode ser feito em mais de 800 instituições financeiras e seus canais digitais, sem restrição aos bancos parceiros do Estado.

ISENÇÕES



Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas do imposto. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a GNV têm alíquota de 1%. Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser realizada exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro, cuja lista está disponível no site da Compagas.

SITES FALSOS



A Secretaria da Fazenda alerta para a existência de sites fraudulentos. As guias devem ser emitidas apenas em páginas oficiais, com endereço terminado em “.pr.gov.br”, ou pelo aplicativo da Receita Estadual.