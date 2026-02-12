Paraná - Proprietários de veículos com finais de placa 7 e 8 devem ficar atentos: vence nesta quinta-feira (12) a segunda parcela do IPVA 2026. A Secretaria da Fazenda do Paraná e a Receita Estadual reforçam a importância de acompanhar o calendário conforme o número final da placa para evitar multa e perda de benefícios.
O cronograma da segunda parcela começou na segunda-feira (9) e segue até sexta-feira (13), com datas escalonadas de acordo com o final de placa.
Em caso de atraso, a multa é de 0.33% ao dia, acrescida de juros com base na taxa Selic. Após 30 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto.
As guias não são mais enviadas pelos Correios. O pagamento deve ser feito pelo Portal do IPVA, pelo Portal de Pagamento de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual (Android e iOS). Também é possível pagar via Pix, por meio do QR Code disponível na guia, em mais de 800 instituições financeiras e seus canais digitais.
Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel e os movidos a GNV têm alíquota de 1%. Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser realizada em oficinas credenciadas pelo Inmetro, cuja lista está disponível no site da Compagas.
A Secretaria da Fazenda alerta ainda para golpes com sites falsos. A orientação é emitir as guias apenas em endereços oficiais, com final “.pr.gov.br”, ou pelo aplicativo da Receita Estadual.
Final de placa / parcelas:
1 e 2 – 09/02 (vencido), 09/03, 09/04, 11/05
3 e 4 – 10/02 (vencido), 10/03, 10/04, 12/05
5 e 6 – 11/02 (vencido), 11/03, 13/04, 13/05
7 e 8 – 12/02, 12/03, 14/04, 14/05
9 e 0 – 13/02, 13/03, 15/04, 15/05
Fonte: AEN