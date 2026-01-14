Paraná - Os proprietários de veículos com final de placa 7 e 8 devem ficar atentos. O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) termina nesta quarta-feira (14).
A data vale tanto para o pagamento em cota única, com desconto de 6%, quanto para o parcelamento em até cinco vezes sem juros. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual reforçam a importância de acompanhar o calendário conforme o final da placa para garantir os benefícios.
O principal destaque do IPVA 2026 é a expressiva redução no valor do imposto. Em média, os motoristas paranaenses pagarão 45,7% a menos, com alíquota fixada em 1,9%. Com isso, o Paraná passa a integrar o grupo de estados com os menores IPVAs do país.
Atraso
O atraso no pagamento gera multa de 0,33% ao dia, além de juros de mora calculados pela taxa Selic. Após 30 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto.
Como pagar
As guias do IPVA não são mais enviadas pelos Correios. Para pagar, o contribuinte deve acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos e gerar a guia.
Também é possível utilizar o aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.
Assim como em 2025, o IPVA 2026 pode ser pago via Pix, por meio do QR Code da guia. O pagamento pode ser feito em mais de 800 instituições financeiras e seus canais digitais.
Isenções
Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas do imposto. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular (GNV) têm alíquota reduzida de 1%.
Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro. A lista de oficinas está disponível no site da Compagas.
Sites falsos
A Secretaria da Fazenda alerta para golpes envolvendo sites fraudulentos de cobrança do IPVA. A recomendação é gerar as guias apenas em sites oficiais, com final “.pr.gov.br”, ou pelo aplicativo da Receita Estadual.
Fonte: AEN