Paraná - Os proprietários de veículos com final de placa 7 e 8 devem ficar atentos. O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) termina nesta quarta-feira (14).

A data vale tanto para o pagamento em cota única, com desconto de 6%, quanto para o parcelamento em até cinco vezes sem juros. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual reforçam a importância de acompanhar o calendário conforme o final da placa para garantir os benefícios.

O principal destaque do IPVA 2026 é a expressiva redução no valor do imposto. Em média, os motoristas paranaenses pagarão 45,7% a menos, com alíquota fixada em 1,9%. Com isso, o Paraná passa a integrar o grupo de estados com os menores IPVAs do país.

Atraso

O atraso no pagamento gera multa de 0,33% ao dia, além de juros de mora calculados pela taxa Selic. Após 30 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto.

Como pagar

As guias do IPVA não são mais enviadas pelos Correios. Para pagar, o contribuinte deve acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos e gerar a guia.

Também é possível utilizar o aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.