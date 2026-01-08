Paraná - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual divulgaram o relatório da frota tributável para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O total de veículos registrados no Paraná é de 4.181.911, com estimativa de arrecadação de R$ 4,59 bilhões.

O levantamento revela disparidades entre os municípios paranaenses. Cinquenta e cinco cidades possuem mais de 10 mil veículos registrados, totalizando 76% da frota do Estado. Em contrapartida, 71 municípios têm menos de mil veículos tributados, o que representa apenas 1,2% da frota.

Disparidades Municipais no IPVA 2026

Curitiba é o município com o maior número de veículos, somando 971.162, enquanto Mirador, no Noroeste, registra apenas 273 veículos, o menor número do estado. A Região Metropolitana de Curitiba concentra a maior frota, com 1.555.322 veículos.

O IPVA de 2026 apresenta uma redução histórica na alíquota, fixada em 1,9%, beneficiando tanto grandes cidades quanto municípios menores. “A redução torna o imposto mais justo e equilibrado para todos os paranaenses”, afirmou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

Menores frotas do IPVA 2026

Mirador: 273 veículos

Nova Aliança do Ivaí: 290 veículos

Jardim Olinda: 302 veículos

Santa Inês: 357 veículos

Guaraqueçaba: 432 veículos

Maiores frotas do IPVA 2026:

Curitiba: 971.162 veículos

Londrina: 216.080 veículos

Maringá: 186.509 veículos

Cascavel: 150.130 veículos

São José dos Pinhais: 140.863 veículos

Maiores frotas regionais