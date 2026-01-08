Conheça os dados sobre a frota de veículos no Paraná e a arrecadação do IPVA prevista para 2026 com relatórios atualizados - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
Paraná - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual divulgaram o relatório da frota tributável para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O total de veículos registrados no Paraná é de 4.181.911, com estimativa de arrecadação de R$ 4,59 bilhões.

O levantamento revela disparidades entre os municípios paranaenses. Cinquenta e cinco cidades possuem mais de 10 mil veículos registrados, totalizando 76% da frota do Estado. Em contrapartida, 71 municípios têm menos de mil veículos tributados, o que representa apenas 1,2% da frota.

Disparidades Municipais no IPVA 2026

Curitiba é o município com o maior número de veículos, somando 971.162, enquanto Mirador, no Noroeste, registra apenas 273 veículos, o menor número do estado. A Região Metropolitana de Curitiba concentra a maior frota, com 1.555.322 veículos.

O IPVA de 2026 apresenta uma redução histórica na alíquota, fixada em 1,9%, beneficiando tanto grandes cidades quanto municípios menores. “A redução torna o imposto mais justo e equilibrado para todos os paranaenses”, afirmou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

Menores frotas do IPVA 2026

  • Mirador: 273 veículos
  • Nova Aliança do Ivaí: 290 veículos
  • Jardim Olinda: 302 veículos
  • Santa Inês: 357 veículos
  • Guaraqueçaba: 432 veículos

Maiores frotas do IPVA 2026:

  • Curitiba: 971.162 veículos
  • Londrina: 216.080 veículos
  • Maringá: 186.509 veículos
  • Cascavel: 150.130 veículos
  • São José dos Pinhais: 140.863 veículos

Maiores frotas regionais

  • Região Metropolitana de Curitiba (RMC): 1.555.322 veículos
    • Curitiba: 971.162
    • São José dos Pinhais: 140.863
    • Colombo: 79.701

  • Noroeste: 515.549 veículos
    • Maringá: 186.509
    • Umuarama: 43.226
    • Paranavaí: 31.364
  • Oeste: 498.639 veículos
    • Cascavel: 150.130
    • Foz do Iguaçu: 94.610
    • Toledo: 62.204
  • Norte: 437.227 veículos
    • Londrina: 216.080
    • Arapongas: 42.791
    • Cambé: 34.207
  • Campos Gerais: 270.881 veículos
    • Ponta Grossa: 131.496
    • Telêmaco Borba: 27.179
    • Castro: 25.858
  • Sudoeste: 232.760 veículos
    • Pato Branco: 39.079
    • Francisco Beltrão: 38.764
    • Dois Vizinhos: 18.801

    • Isenções


    Motocicletas de até 170 cilindradas continuam isentas do IPVA, e veículos como ônibus, caminhões, veículos de aluguel e os movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados a 1%. Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser feita apenas em oficinas credenciadas pelo Inmetro.

    Os proprietários de veículos podem pagar o IPVA 2026 a partir de sexta-feira (9), com prazo até 15 de janeiro, conforme o final da placa. Quem pagar à vista recebe 6% de desconto. O imposto pode ser parcelado em até cinco vezes, sem desconto.

