Paraná - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual divulgaram o relatório da frota tributável para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O total de veículos registrados no Paraná é de 4.181.911, com estimativa de arrecadação de R$ 4,59 bilhões.
O levantamento revela disparidades entre os municípios paranaenses. Cinquenta e cinco cidades possuem mais de 10 mil veículos registrados, totalizando 76% da frota do Estado. Em contrapartida, 71 municípios têm menos de mil veículos tributados, o que representa apenas 1,2% da frota.
Disparidades Municipais no IPVA 2026
Curitiba é o município com o maior número de veículos, somando 971.162, enquanto Mirador, no Noroeste, registra apenas 273 veículos, o menor número do estado. A Região Metropolitana de Curitiba concentra a maior frota, com 1.555.322 veículos.
O IPVA de 2026 apresenta uma redução histórica na alíquota, fixada em 1,9%, beneficiando tanto grandes cidades quanto municípios menores. “A redução torna o imposto mais justo e equilibrado para todos os paranaenses”, afirmou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.
Menores frotas do IPVA 2026
- Mirador: 273 veículos
- Nova Aliança do Ivaí: 290 veículos
- Jardim Olinda: 302 veículos
- Santa Inês: 357 veículos
- Guaraqueçaba: 432 veículos
Maiores frotas do IPVA 2026:
- Curitiba: 971.162 veículos
- Londrina: 216.080 veículos
- Maringá: 186.509 veículos
- Cascavel: 150.130 veículos
- São José dos Pinhais: 140.863 veículos
Maiores frotas regionais
- Região Metropolitana de Curitiba (RMC): 1.555.322 veículos
- Curitiba: 971.162
- São José dos Pinhais: 140.863
- Colombo: 79.701
- Maringá: 186.509
- Umuarama: 43.226
- Paranavaí: 31.364
- Cascavel: 150.130
- Foz do Iguaçu: 94.610
- Toledo: 62.204
- Londrina: 216.080
- Arapongas: 42.791
- Cambé: 34.207
- Ponta Grossa: 131.496
- Telêmaco Borba: 27.179
- Castro: 25.858
- Pato Branco: 39.079
- Francisco Beltrão: 38.764
- Dois Vizinhos: 18.801
Isenções
Motocicletas de até 170 cilindradas continuam isentas do IPVA, e veículos como ônibus, caminhões, veículos de aluguel e os movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados a 1%. Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser feita apenas em oficinas credenciadas pelo Inmetro.
Os proprietários de veículos podem pagar o IPVA 2026 a partir de sexta-feira (9), com prazo até 15 de janeiro, conforme o final da placa. Quem pagar à vista recebe 6% de desconto. O imposto pode ser parcelado em até cinco vezes, sem desconto.
Fonte: AEN