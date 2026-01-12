Paraná - O prazo para pagamento do IPVA 2026 para veículos com final de placa 3 e 4 termina nesta segunda-feira (12). A data é o limite tanto para o pagamento à vista, com desconto de 6%, quanto para adesão ao parcelamento em até cinco vezes sem juros.
A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual alertam que os contribuintes devem seguir o cronograma conforme o final da placa do veículo para não perder os benefícios.
Redução no valor do IPVA
O grande destaque do IPVA 2026 é a redução significativa no valor do imposto, com uma média de 45,7% a menos. A alíquota foi fixada em 1,9%, colocando o Paraná entre os estados com os IPVAs mais baixos do Brasil.
Multa por atraso
Em caso de atraso no pagamento, a multa será de 0,33% ao dia, mais juros de mora conforme a taxa Selic. Após 30 dias de atraso, o percentual será fixado em 20% do valor do imposto.
Como pagar
As guias do IPVA não são mais enviadas pelos correios. Para efetuar o pagamento, o proprietário deve acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos. Outra opção é usar o aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que permite gerar as guias.
O pagamento também pode ser feito via PIX, utilizando o QR Code presente na guia. O pagamento pode ser realizado em mais de 800 instituições financeiras, incluindo seus canais digitais, não sendo restrito aos parceiros do Estado.
Isenções
As motocicletas de até 170 cilindradas continuam isentas, como no IPVA 2025. Já ônibus, caminhões, veículos de aluguel e movidos a gás natural veicular (GNV) têm alíquota de 1%. No Paraná, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV. A conversão deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro. A lista dessas oficinas pode ser consultada no site da Compagas.
Atenção aos sites falsos
A Secretaria da Fazenda alerta para sites fraudulentos relacionados ao IPVA. Para evitar problemas, sempre gere a guia de pagamento pelos sites oficiais, com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilize o app da Receita Estadual.
