Paraná - O prazo para pagamento do IPVA 2026 para veículos com final de placa 3 e 4 termina nesta segunda-feira (12). A data é o limite tanto para o pagamento à vista, com desconto de 6%, quanto para adesão ao parcelamento em até cinco vezes sem juros.

A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual alertam que os contribuintes devem seguir o cronograma conforme o final da placa do veículo para não perder os benefícios.

Redução no valor do IPVA

O grande destaque do IPVA 2026 é a redução significativa no valor do imposto, com uma média de 45,7% a menos. A alíquota foi fixada em 1,9%, colocando o Paraná entre os estados com os IPVAs mais baixos do Brasil.

Multa por atraso

Em caso de atraso no pagamento, a multa será de 0,33% ao dia, mais juros de mora conforme a taxa Selic. Após 30 dias de atraso, o percentual será fixado em 20% do valor do imposto.