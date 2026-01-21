Paraná - Mais de 56% dos proprietários de veículos do Paraná já iniciaram o pagamento do IPVA 2026, impulsionados pelo recorde histórico de quitações à vista e pela alíquota reduzida de 1,9%. Em termos regionais, cerca de um terço dos municípios paranaenses já registra índices de pagamento acima da média estadual. Ao todo, 114 cidades apresentam esse desempenho, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual.

Os dados consideram tanto os veículos que já quitaram o imposto quanto aqueles que pagaram ao menos uma parcela. Até o dia 16 de janeiro, o Estado arrecadou R$ 1,96 bilhão com o IPVA.

Proporcionalmente, os pequenos municípios lideram o ranking de adimplência. Bom Sucesso do Sul, no Sudoeste, aparece na primeira posição, com 69,1% da frota em dia. Dos 1.208 veículos tributados, 610 já quitaram o imposto e outros 225 optaram pelo parcelamento. Na sequência estão Serranópolis do Iguaçu (67%), Pérola D’Oeste (66,4%), Quatro Pontes (65,5%), Nova Santa Rosa (65,3%), Sulina (65%), Capanema (64,8%) e Planalto (64,3%).

Entre os grandes municípios, os índices ficam próximos da média estadual. Curitiba soma 584.950 veículos com ao menos uma parcela paga, o equivalente a 40% da frota. Em Cascavel, o percentual chega a 55,4%, seguido por Londrina (55%) e Maringá (54,9%).

Na outra ponta, alguns municípios apresentam menor adesão. Guaraqueçaba, no Litoral, registra 37% da frota em dia, com 161 dos 435 veículos regularizados. Laranjal (41%) e Curiúva (41,5%) aparecem na sequência.

Regiões

Entre as regiões do Estado, o Sudoeste lidera, com 58,6% dos veículos com algum pagamento efetuado. A Região Metropolitana de Curitiba aparece em seguida, com 56,7%. O Litoral registra o menor índice até o momento, com 47,1%.

No total, dos 4,1 milhões de veículos tributados no Paraná, cerca de 2,31 milhões já cumpriram ao menos uma etapa do cronograma do IPVA. A estimativa de arrecadação para 2026 é de R$ 4,62 bilhões.

Como pagar

O prazo para pagamento à vista terminou em 9 de janeiro. Agora, os contribuintes podem quitar o imposto apenas de forma parcelada, em até cinco vezes.

As guias não são mais enviadas pelos Correios e devem ser emitidas pelos canais oficiais: Portal do IPVA, Portal de Pagamento de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Android e iOS. O pagamento pode ser feito via PIX, utilizando o QR Code da guia, em mais de 800 instituições financeiras.