Paraná - Mais de 56% dos proprietários de veículos do Paraná já iniciaram o pagamento do IPVA 2026, impulsionados pelo recorde histórico de quitações à vista e pela alíquota reduzida de 1,9%. Em termos regionais, cerca de um terço dos municípios paranaenses já registra índices de pagamento acima da média estadual. Ao todo, 114 cidades apresentam esse desempenho, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual.
Os dados consideram tanto os veículos que já quitaram o imposto quanto aqueles que pagaram ao menos uma parcela. Até o dia 16 de janeiro, o Estado arrecadou R$ 1,96 bilhão com o IPVA.
Proporcionalmente, os pequenos municípios lideram o ranking de adimplência. Bom Sucesso do Sul, no Sudoeste, aparece na primeira posição, com 69,1% da frota em dia. Dos 1.208 veículos tributados, 610 já quitaram o imposto e outros 225 optaram pelo parcelamento. Na sequência estão Serranópolis do Iguaçu (67%), Pérola D’Oeste (66,4%), Quatro Pontes (65,5%), Nova Santa Rosa (65,3%), Sulina (65%), Capanema (64,8%) e Planalto (64,3%).
Entre os grandes municípios, os índices ficam próximos da média estadual. Curitiba soma 584.950 veículos com ao menos uma parcela paga, o equivalente a 40% da frota. Em Cascavel, o percentual chega a 55,4%, seguido por Londrina (55%) e Maringá (54,9%).
Na outra ponta, alguns municípios apresentam menor adesão. Guaraqueçaba, no Litoral, registra 37% da frota em dia, com 161 dos 435 veículos regularizados. Laranjal (41%) e Curiúva (41,5%) aparecem na sequência.
Regiões
Entre as regiões do Estado, o Sudoeste lidera, com 58,6% dos veículos com algum pagamento efetuado. A Região Metropolitana de Curitiba aparece em seguida, com 56,7%. O Litoral registra o menor índice até o momento, com 47,1%.
No total, dos 4,1 milhões de veículos tributados no Paraná, cerca de 2,31 milhões já cumpriram ao menos uma etapa do cronograma do IPVA. A estimativa de arrecadação para 2026 é de R$ 4,62 bilhões.
Como pagar
O prazo para pagamento à vista terminou em 9 de janeiro. Agora, os contribuintes podem quitar o imposto apenas de forma parcelada, em até cinco vezes.
As guias não são mais enviadas pelos Correios e devem ser emitidas pelos canais oficiais: Portal do IPVA, Portal de Pagamento de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Android e iOS. O pagamento pode ser feito via PIX, utilizando o QR Code da guia, em mais de 800 instituições financeiras.
Isenções
Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas do IPVA, mantendo a política de 2025. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel e os movidos a GNV são tributados em 1%. Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná, com conversões feitas exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro.
Atenção a golpes
A Secretaria da Fazenda alerta para sites falsos relacionados à cobrança do IPVA. A orientação é utilizar apenas os canais oficiais, identificados pelo domínio “.pr.gov.br”, ou o aplicativo da Receita Estadual.
Confira o calendário do próximo pagamento parcelado:
1 e 2 – 09/02, 09/03, 09/04, 11/05
3 e 4 – 10/02, 10/03, 10/04, 12/05
5 e 6 – 11/02/ 11/03, 13/04, 13/05
7 e 8 – 12/02, 12/03, 14/04, 14/05
9 e 0 – 13/02, 13/03, 15/04, 15/05
Fonte: AEN