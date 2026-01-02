Paraná - Os contribuintes do Paraná já podem emitir as guias de recolhimento (GR-PR) do IPVA 2026. Assim como no ano anterior, quem optar pelo pagamento à vista garante desconto de 6% sobre o valor total do imposto. O prazo para obter o benefício varia conforme o final da placa do veículo.

O IPVA 2026 traz uma redução expressiva no valor do tributo para a maioria dos motoristas. Em média, a queda é de 45,7%, com a alíquota fixada em 1,9% sobre o valor venal. Com isso, o Paraná passa a figurar entre os estados com o IPVA mais barato do país.

Os prazos para pagamento em cota única ou da primeira parcela vão de 9 a 15 de janeiro de 2026, conforme o número final da placa.

Pagamento à vista – cota única (6% de desconto)

Placas finais 1 e 2: 09/01/2026

Placas finais 3 e 4: 12/01/2026

Placas finais 5 e 6: 13/01/2026

Placas finais 7 e 8: 14/01/2026

Placas finais 9 e 0: 15/01/2026

Pagamento parcelado – cinco parcelas

Placas finais 1 e 2: 09/01, 09/02, 09/03, 09/04 e 11/05

Placas finais 3 e 4: 12/01, 10/02, 10/03, 10/04 e 12/05

Placas finais 5 e 6: 13/01, 11/02, 11/03, 13/04 e 13/05

Placas finais 7 e 8: 14/01, 12/02, 12/03, 14/04 e 14/05

Placas finais 9 e 0: 15/01, 13/02, 13/03, 15/04 e 15/05

A alíquota de 1,9% vale para automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores.