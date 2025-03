IPVA 2025: terceira parcela de veículos com final de placa 9 e 0 vence nesta quarta-feira

OPORTUNIDADE

Agências do Trabalhador de 9 regiões do Paraná têm mais de mil vagas com carteira assinada

Paraná - As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná têm 20.598 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nesta segunda-feira (24). A maior parte é para alimentador de linha de produção, no segmento industrial, com 6.728 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 792 vagas, magarefe, com 667, e repositor de mercadorias, […]