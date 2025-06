IPVA 2025: Paraná já arrecadou R$ 5,15 bilhões; Cascavel é a 3º cidade mais adimplente entre grandes centros

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a falta da CRLV como uma infração gravíssima, o que resulta em 7 pontos na habilitação, além de multa de R$ 293,47 – isso sem falar das despesas com a apreensão. Por isso, estar em dia com o IPVA é um passo importante para evitar essa dor de cabeça.

Como relembra Marcon, a quitação do IPVA é obrigatória para que os motoristas possam emitir o Certificado de Licenciamento do Registro do Veículo (CRLV) , um documento exigido para a circulação.

Outros 553,5 mil ainda estão com parcelas em aberto , apesar do encerramento do calendário. Além disso, há 924,7 mil veículos que não pagaram nenhuma cota até o início de junho.

Dos mais de 4 milhões de veículos tributados para o IPVA 2025, 2,5 milhões já estão com as contas completamente em dia com a Receita Estadual – o que equivale a cerca de 61% da frota. São motoristas que pagaram o imposto à vista ou que já quitaram as cinco cotas no caso de parcelamento.

“Tradicionalmente, boa parte dos contribuintes busca ficar em dia com o IPVA já no começo do ano, mas há aqueles que vão quitar o imposto mais para frente, principalmente com o início do calendário do licenciamento a partir de agosto”, explica. “Faz parte do movimento natural da arrecadação no Estado. Nesses casos, porém, os contribuintes terão que arcar com multas e juros”.

De acordo com o chefe do Setor de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (SIPVA), Leonardo Marcon, o percentual pago neste primeiro semestre segue a média histórica registrada em anos anteriores e daquilo que a própria instituição projeta.

Curitiba - O Paraná arrecadou mais de R$ 5,15 bilhões com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 até o início de junho. O valor corresponde a cerca de 75,31% de todo o tributo lançado pela Receita Estadual para o ano – ou seja, três quartos de todo o imposto já foi recolhido até o encerramento do calendário de pagamento, concluído em maio. Os valores ajudarão o Estado a alcançar no ano a maior rubrica de investimentos públicos da história.

REGIÕES

O Sudoeste é a região do Estado com os maiores índices de adimplência do IPVA 2025, com 78,91% do imposto arrecadado no período. Dos R$ 372,1 milhões tributados pela Receita Estadual, os 42 municípios somaram R$ 293,6 milhões. Ao todo, 152,2 mil veículos já estão com o tributo completamente quitado.

A região Centro-Sul aparece logo em seguida, com uma taxa de adimplência de 78,32%. Na sequência, o Centro-Oeste, com 77,98%. Além delas, as regiões Sul (77,72%) e Oeste (76,84%) também aparecem com um percentual acima da média estadual.

Dona da maior frota, com 1,47 milhão de veículos, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) arrecadou 74,81% do imposto até o início de junho.

RANKING DAS CIDADES

Entre os municípios, Bom Sucesso do Sul é a cidade com a maior taxa de adimplentes do Estado, com 89,24% de todo o IPVA 2025 já arrecadado – cerca de R$ 2,1 milhões. Com uma frota de apenas 1.206 veículos tributados, 922 já estão quitados. Outros exemplos são Arapuã, Virmond, Sulina e Quatro Pontes.

ACERTANDO AS CONTAS

Além da impossibilidade de emitir a CLRV, o não pagamento do IPVA também impede a transferência de propriedade do veículo e dificulta a obtenção da Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual. Caso a inadimplência persista, o débito do veículo pode ser inscrito na Dívida Ativa do Estado, e o nome do proprietário incluído no Cadin Estadual, gerando restrições de acesso a empréstimos, impossibilidade de aproveitar créditos do programa Nota Paraná e limitações ao exercício de cargos públicos.

O pagamento do imposto pendente pode ser feito pelo Portal IPVA tanto à vista ou parcelado, sendo que para o IPVA pendente do exercício corrente pode ser parcelado junto às empresas credenciadas. Além disso, o IPVA de anos anteriores pode ser parcelado em até dez vezes.

Confira as 10 cidades com as melhores taxas de adimplência:

Bom Sucesso do Sul – 89,24%

Arapuã – 88,48%

Quatro Pontes – 87,79%

Sulina – 87,48%

Virmond – 86,88%

Serranópolis do Iguaçu – 86,53%

Verê – 86,03%

Planalto – 85,17%

Boa Ventura de São Roque – 85,05%

Maripá – 84,99%

Ao todo, 229 municípios estão com uma taxa de pagamento acima da média estadual – entre elas, Curitiba, onde 76,56% do imposto já foi recolhido. Maringá (75,72%) e Cascavel (75,70%) também se destacam.

Taxa de adimplência dos grandes centros:

Curitiba – 76,56%

Maringá – 75,72%

Cascavel – 75,70%

Londrina – 75,08%

Ponta Grossa – 74,65%

Foz do Iguaçu – 72,24%

Guarapuava – 70,15%

Fonte: AEN