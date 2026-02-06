Cascavel e Paraná - Cascavel vive uma contradição típica das cidades que crescem rápido demais — e gostam de celebrar isso. De um lado, o discurso oficial exalta desenvolvimento, valorização imobiliária, novos empreendimentos e a chegada constante de moradores e investidores. De outro, o custo de permanecer na cidade — especialmente para quem é dono de imóvel — sobe em um ritmo que já não passa despercebido nem pelos mais otimistas.

Ter uma casa, apartamento ou terreno em Cascavel deixou de ser apenas um investimento ou uma conquista patrimonial. Tornou-se, cada vez mais, um exercício permanente de planejamento financeiro e tributário. Morar bem continua sendo possível; pagar por isso, nem tanto.

Metrópole do Oeste, Cascavel continua atraindo moradores e investimentos; de olho na arrecadação, prefeito Renato Silva “atualizou” o IPTU e o ITBI – Foto: Secom

Cidade aquecida e pressionada

O mercado imobiliário local segue em alta. A cidade cresce cerca de seis mil habitantes por ano e enfrenta um déficit habitacional estimado em 15 mil moradias. A demanda permanece firme, os lançamentos se multiplicam e os preços acompanham o movimento. Comprar imóvel em Cascavel continua sendo, sob muitos aspectos, um bom negócio.

Mas o aquecimento do mercado veio acompanhado de uma escalada silenciosa de custos, puxada não apenas pelo valor do metro quadrado, mas também — e sobretudo — pela criatividade arrecadatória do poder público municipal e federal.

O aumento do IPTU

Após mais de uma década sem atualização integral da PGV (Planta Genérica de Valores), no final de 2025, a Prefeitura de Cascavel decidiu fazer o que administrações anteriores evitaram com zelo quase histórico: corrigir a base de cálculo do IPTU. O argumento técnico é conhecido — a PGV estaria defasada desde 2014, permitindo que imóveis de alto padrão pagassem imposto semelhante ao de regiões periféricas.

A forma escolhida para resolver o problema, no entanto, foi tudo, menos didática. A Câmara aprovou, em votação relâmpago e sem debate efetivo, um projeto que altera profundamente a cobrança do IPTU a partir de 2026. Inicialmente, o imposto passa a ser calculado sobre 20% do valor real de mercado do imóvel, percentual que sobe cinco pontos percentuais por ano até atingir 70% em 2036 — uma progressividade que não deixa margem para surpresas, apenas para boletos cada vez mais robustos.

Há uma trava que limita o aumento anual a 30%, além de desconto de até 20% para pagamento à vista. Ainda assim, trata-se de um aumento real, contínuo e cuidadosamente programado por uma década inteira.

Nos bastidores, a leitura política é de que o atual governo resolveu, de uma só vez, pendências acumuladas por várias gestões. O cronograma ficou amarrado em lei, blindando futuras administrações do desgaste político. Para o contribuinte, como de costume, restou a parte mais concreta do processo: a conta.

Justiça fiscal ou conveniência arrecadatória?

A Prefeitura estima um incremento de cerca de R$ 50 milhões por ano na arrecadação do IPTU. Oficialmente, o discurso é de justiça fiscal e alinhamento às recomendações do Tribunal de Contas do Estado e à Reforma Tributária. O argumento se sustenta tecnicamente.

Politicamente, porém, chama atenção o contraste entre a pressa na votação e o impacto duradouro da medida. O debate público foi curto. O carnê, não.

ITBI ficou mais rígido (e caro)

Outra mudança que pesa no bolso de quem compra imóvel foi a alteração no Código Tributário Municipal relacionada ao ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Segundo o líder do governo na Câmara, vereador Carlos Xavier, não houve aumento de alíquota nem de base de cálculo, apenas adequação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.