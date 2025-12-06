IPTU de Cascavel terá impacto de 20% com a atualização da PGV

Cascavel e Paraná - O fundador da ciência política moderna, Nicolau Maquiavel, autor do livro O Príncipe, dizia que, quando o governante precisar fazer o mal, deve fazê-lo de uma só vez. Cortes, aumentos e medidas impopulares, se inevitáveis, precisam vir rápido — antes que o desgaste dissolva o governo. É difícil não lembrar do florentino ao observar o movimento do prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), neste fim de ano: após mais de uma década de defasagem, o Executivo encaminhou à Câmara de Cascavel a atualização da PGV (Planta Genérica de Valores), aplicando 20% do valor venal atualizado dos imóveis no cálculo do IPTU de 2026.

A proposta será lida na sessão ordinária da próxima segunda-feira (8) e deve ser aprovada ainda este ano. A medida confirma o que O Paraná antecipou em julho, quando revelou que o município trabalhava para corrigir a PGV , caminho técnico, porém, inevitavelmente impopular.

TCE-PR

O projeto foi oficialmente detalhado na sexta-feira (5), em coletiva de imprensa da Casa Civil e da Secretaria de Finanças. Segundo o governo municipal, Cascavel não atualiza sua PGV desde 2014, contrariando a recomendação do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), que orienta revisões a cada quatro anos.

A auditoria estadual aponta que a maioria das cidades paranaenses trabalha com valores venais equivalentes a apenas 30% do valor real de mercado, enquanto o mínimo recomendado nacionalmente é 70%. Cascavel não é exceção — e, segundo o Município, algumas áreas nobres pagam proporcionalmente menos IPTU que regiões periféricas. “Temos bairros e condomínios pagando o mesmo que áreas muito menos valorizadas. Essa atualização corrige distorções e melhora a justiça fiscal”, afirmou o chefe da Casa Civil, Tales Riedi.

Votação

O projeto será oficialmente lido em plenário na sessão da próxima segunda-feira (8). A tramitação deve ser rápida: a expectativa do Executivo é que a atualização seja aprovada até o final de dezembro, para que tenha validade legal em 2026.

O cálculo?

Apesar de os estudos técnicos apontarem valores de mercado bem superiores aos atualmente registrados, a Prefeitura decidiu utilizar 20% do valor venal atualizado como base de cálculo para o imposto em 2026 — uma forma de amortecer o impacto.

A proposta prevê ainda a atualização progressiva, chegando a 70% em dez anos, em alinhamento ao parâmetro recomendado pelo TCE; trava de 30% no aumento do carnê de 2026 em relação a 2025, evitando saltos abruptos; desconto de 20% no pagamento à vista, o dobro do aplicado hoje; destinação obrigatória de cerca de R$ 50 milhões para saúde e educação.

Segundo a prefeitura, apesar do aumento, Cascavel ainda estaria abaixo de outras cidades paranaenses, como Maringá, que utiliza 75% do valor venal, e Londrina, que utiliza 95%.