Cascavel e Paraná - O IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) concluiu o projeto executivo e o orçamento da nova obra de drenagem da Rua Olavo Bilac, no Centro, destinada a corrigir antigos gargalos, reduzir riscos de enxurradas e ampliar a segurança urbana. O investimento previsto é de R$ 3.921.238,49, com recursos do programa Fonplata. A licitação está marcada para o início de janeiro.

O projeto inclui a construção de um novo emissário de drenagem entre a Rua Minas Gerais e a Avenida Brasil, além de intervenções em trechos das vias próximas, aumentando a capacidade de escoamento das águas pluviais. A obra é considerada fundamental após as recentes chuvas que causaram alagamentos na área central.

Próximos Passos e Expectativas

A expectativa é que os trabalhos comecem no primeiro trimestre de 2026, dentro do pacote de infraestrutura financiado pelo Fonplata. O projeto também prevê recape asfáltico e revitalização da sinalização horizontal da Rua Olavo Bilac.