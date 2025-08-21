Inusitado! Corsa bate em McLaren avaliada em cerca de R$ 3 milhões em rotatória de Toledo

Toledo - Uma colisão foi registrada nesta quinta-feira (21) próximo ao Horto Florestal, no bairro Jardim La Salle, em Toledo.
O acidente foi entre um Chevrolet Corsa e uma McLaren 720S, ambos com placas do Mercosul. Informações dão conta de que o Corsa seguia pela Rua Panambi, enquanto a McLaren trafegava pela Rua Pedro dos Santos Ramos. Ao entrar na rotatória, a McLaren foi atingida na traseira pelo Corsa.
Após o impacto, o Corsa subiu na calçada e atingiu uma árvore. Não houve registro de feridos e a Guarda Municipal atendeu a ocorrência.
Conforme relatos no local, o valor estimado da McLaren 720S é de aproximadamente R$ 3 milhões. Os danos foram significativos nos dois veículos, sendo a parte frontal do Corsa e a traseira da McLaren os pontos mais atingidos.
Fonte: Portal Nova Santa Rosa