São Paulo - O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na zona Sul da cidade de São Paulo, será novamente palco de um dos maiores desafios do automobilismo nacional: o Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas, que acontece de 22 a 25 deste mês, nova e juntamente às comemorações do Aniversário da Cidade de São Paulo que completará 472 anos.
Considerada a mais tradicional corrida de longa duração do automobilismo brasileiro, o evento reúne pilotos consagrados, equipes renomadas e apaixonados por velocidade em uma disputa que atravessa gerações.