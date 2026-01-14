EMPRESAS PARANAENSES

Setor de serviços do Paraná cresce 2,5% até novembro, segundo IBGE

São Paulo - O setor de serviços do Paraná acumulou crescimento de 2,5% no volume de atividades entre janeiro e novembro de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE, divulgada nesta terça-feira (13). Com esse resultado, o desempenho do Estado superou o de […]