Acadêmicos interessados em participar das ações do Verão Maior Paraná 2025/2026 têm até o dia 29 de outubro para se inscrever no Edital de Chamamento Público nº 01/2025, publicado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES).

A seleção contempla estudantes dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação, que atuarão nas atividades esportivas, recreativas e de atendimento ao público durante a temporada. As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível AQUI.

Ao todo, são 274 vagas, sendo 200 para Educação Física, 50 para Turismo e 24 para Comunicação. Os selecionados participarão de um processo de capacitação em Pontal do Paraná, no Litoral, entre 11 e 16 de novembro, com hospedagem e alimentação custeadas pela Paraná Esporte. O transporte até o local será de responsabilidade dos participantes.

Para concorrer, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior pública ou privada do Paraná e encaminhar, em formato PDF, histórico escolar, declaração de matrícula, CPF, e-mail, WhatsApp e endereço completo. Acadêmicos de Turismo devem anexar certificado de língua estrangeira, e os de Comunicação, um portfólio.

A lista de selecionados será divulgada no dia 4 de novembro de 2025, no site www.esporte.pr.gov.br.