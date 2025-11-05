Brasil - Desde que entrou nas estatísticas dos times candidatos ao rebaixamento, o Internacional fará nesta quarta-feira a partida mais importante do campeonato. A partir das 19 horas, o colorado joga no Barradão contra o Vitória, que é o primeiro time da ZR. Uma eventual derrota ainda não coloca os gaúchos na parte final da tabela, mas fará com que os baianos diminuam para apenas dois pontos a diferença.



Para deixar a situação mais complicada, o time está há três partidas sem marcar gol. O colombiano Borré desfalcará o time, assim como Mercado. Ambos estão suspensos. Ricardo Mathias e Carbonero são as principais opções para iniciar no ataque no Barradão. Na defesa, Clayton Sampaio e Victor Gabriel são as alternativas, a não ser que volte o sistema com dois zagueiros, com Vitão e Juninho.