Brasil - Desde que entrou nas estatísticas dos times candidatos ao rebaixamento, o Internacional fará nesta quarta-feira a partida mais importante do campeonato. A partir das 19 horas, o colorado joga no Barradão contra o Vitória, que é o primeiro time da ZR. Uma eventual derrota ainda não coloca os gaúchos na parte final da tabela, mas fará com que os baianos diminuam para apenas dois pontos a diferença.
Para deixar a situação mais complicada, o time está há três partidas sem marcar gol. O colombiano Borré desfalcará o time, assim como Mercado. Ambos estão suspensos. Ricardo Mathias e Carbonero são as principais opções para iniciar no ataque no Barradão. Na defesa, Clayton Sampaio e Victor Gabriel são as alternativas, a não ser que volte o sistema com dois zagueiros, com Vitão e Juninho.
A provável escalação terá Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Victor Gabriel, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia, Luis Otávio e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
Primeiro time no Z-4, o mandante Vitória ocupa a 17ª posição, com 31 pontos conquistados. São cinco pontos a menos que o Internacional e dois a menos que o Santos, 16º colocado. O Leão vem de duas derrotas seguidas.