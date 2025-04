Inter estreia em casa de olho na liderança

POLICIAL

Polícia Federal desarticula organização criminosa internacional com base em Cascavel

A Polícia Federal deflagrou hoje (9) a Operação Antigua, mobilizando aproximadamente 80 policiais, com apoio do Comando de Aviação Operacional (CAOP) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, com forte atuação no Brasil e no exterior, além […]