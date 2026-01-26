O INSS estará fechado para atendimento presencial de 28 a 30 de janeiro. Descubra mais sobre o motivo e os serviços disponíveis - Foto: Agência Brasil
Brasil - As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial de quarta-feira (28) a sexta-feira (30). A suspensão ocorre devido a melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Até o dia 27, os canais remotos de atendimento — como o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 — funcionarão normalmente, com mais de 100 serviços disponíveis.

No entanto, a partir das 19h do dia 27 até o dia 31 de janeiro, tanto o Meu INSS quanto a central 135 ficarão indisponíveis.

Segundo o instituto, a medida é necessária para modernizar os sistemas, garantindo mais estabilidade, segurança e eficiência nos serviços prestados.

Medidas Adotadas pelo INSS

Para minimizar os impactos aos cidadãos, o INSS realizou atendimento extra no último fim de semana, antecipando agendamentos e compensando a suspensão temporária do atendimento presencial.

O órgão informou ainda que assegurou o reencaixe dos atendimentos nos casos em que o beneficiário optou por ser atendido presencialmente em um dia útil.

Fonte: Agência Brasil

