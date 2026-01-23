Brasil - As agências do INSS em todo o país abrirão neste sábado (24) e domingo (25) para atendimento presencial extra. O objetivo é antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais nos dias 28, 29 e 30 de janeiro.
Caso o beneficiário prefira atendimento em um dia útil, o INSS oferecerá o reencaixe da data.
Os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, oferecendo mais de 100 serviços.
Manutenção
Na próxima quarta (28), quinta (29) e sexta-feira (30), as agências do INSS estarão fechadas para atendimento presencial devido a melhorias programadas nos sistemas da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social.
Os canais remotos Meu INSS e a central 135 também ficarão fora do ar a partir das 19h do dia 27 até o dia 31 de janeiro, devido à manutenção.
Essa medida visa a modernização dos sistemas, garantindo maior estabilidade, segurança e eficiência nos serviços.
Fonte: Agência Brasil