Brasil - As agências do INSS em todo o país abrirão neste sábado (24) e domingo (25) para atendimento presencial extra. O objetivo é antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais nos dias 28, 29 e 30 de janeiro.

Caso o beneficiário prefira atendimento em um dia útil, o INSS oferecerá o reencaixe da data.

Os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, oferecendo mais de 100 serviços.

Manutenção

Na próxima quarta (28), quinta (29) e sexta-feira (30), as agências do INSS estarão fechadas para atendimento presencial devido a melhorias programadas nos sistemas da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social.