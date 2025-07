Inscrições para o Desfile de 7 de Setembro são prorrogadas pela Prefeitura

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel prorrogou o prazo para interessados em participar do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro de 2025, que celebrará os 203 anos de Independência do Brasil. As inscrições se encerrariam nesta sexta-feira (25), mas serão estendidas até o dia 6 de agosto.

A Prefeitura oferecerá banheiros químicos, incluindo acessíveis, pontos de hidratação e apoio em saúde. A segurança e bem-estar dos participantes, especialmente de crianças e pessoas com deficiência, será prioridade.



A solenidade terá recepção e condução do Fogo Simbólico da Pátria até a Pira Cívica, execução do Hino Nacional, hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e do Município e pronunciamento de autoridades. A participação das instituições começará logo após a solenidade, com desfiles das escolas, entidades e demais segmentos da sociedade.

Entre os objetivos do evento da ação está comemorar, de forma solene, a Independência do Brasil, integrar forças armadas e comunidade civil, estimular a participação cidadã e o voluntariado e valorizar a arte e a cultura local.

SEMANA DA PÁTRIA



Além do desfile, o patriotismo será o protagonista na tradicional Semana da Pátria, que será realizada desde o dia 1° de setembro nas escolas e Cmeis da Rede Municipal de Ensino de Cascavel, reforçando o ato cívico e cidadão.

Fonte: Secom