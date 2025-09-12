Inscrições para  o 1º Concurso Cascavel em Foto estão abertas

Cascavel e Paraná - Cascavel vai ganhar um concurso inédito que promete eternizar suas paisagens, histórias e personagens em imagens: o Cascavel em Foto. A iniciativa é do FotoClube Cascavel, com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura e Comunicação. As inscrições, gratuitas, já estão abertas e seguem até 15 de outubro pelo Portal do Município.

Podem participar fotógrafos amadores e profissionais, desde que tenham mais de 18 anos e residam em Cascavel. Cada inscrito poderá enviar apenas uma foto autoral dentro do tema “Cascavel em Foto”. As imagens precisam estar em boa qualidade, no formato JPG ou PNG, com resolução mínima de 300 dpi. Valem registros coloridos ou em preto e branco, feitos tanto com câmeras quanto com celulares. A única restrição é que as fotos não contenham marcas d’água.

Seleção e Premiação

Ao todo, 60 fotografias serão selecionadas, com pelo menos cinco de cada região da cidade — Centro, Sul, Oeste, Leste, Norte e Rural. A proposta é valorizar o olhar criativo dos cascavelenses e transformar momentos cotidianos em expressão artística. Entre os selecionados, haverá seis vencedores, divididos em duas categorias: três na Amador e três na Profissional.