O prazo para se inscrever no Curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário, que forma profissionais aptos a atuar na prevenção de afogamentos e na segurança de banhistas em rios, lagos e praias do Estado, está na reta final. O curso é gratuito e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 20 de outubro para os candidatos da Ilha do Mel e até 31 de outubro para os demais polos, neste link.

O candidato escolhe o local e a modalidade no momento da inscrição. A lista dos aprovados será divulgada no site oficial do CBMPR conforme o cronograma do concurso. Podem se inscrever brasileiros ou estrangeiros residentes com idade entre 18 e 50 anos, ensino médio completo, ausência de antecedentes criminais e regularidade eleitoral. O participante é responsável por suas despesas de deslocamento e hospedagem.

Inscrições e Vagas para o Curso de Guarda-Vidas

O processo seletivo é coordenado pela Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM) e oferece 128 vagas distribuídas entre o Litoral e o Interior do Paraná, nas modalidades Águas Abertas e Águas Interiores. Os aprovados passarão por formação teórica e prática, além de estágio supervisionado junto às unidades do CBMPR.