Inscrições para concurso público da Receita Estadual começam hoje (17)

Cascavel - Começam nesta segunda-feira (17) as inscrições para o concurso público de auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná. São 50 vagas para candidatos com Ensino Superior completo e com vencimento inicial de R$ 16.953,96. As inscrições custam R$ 160 e vão até o dia 20 de março.

O auditor fiscal é responsável pela fiscalização do pagamento dos tributos e atuação no combate à sonegação fiscal, fiscalizando e auditando as atividades tributárias, contábeis e financeiras do Estado. Ele também é responsável pela transparência tributária.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso e aplicação das provas. Os candidatos podem se inscrever a partir das 16h do dia 17 de fevereiro até 16h de 20 de março, de acordo com o horário de Brasília.

PROCESSO SELETIVO

O concurso para auditor fiscal da Receita Estadual será dividido em quatro etapas. As duas primeiras serão de caráter classificatório e vão testar os conhecimentos dos candidatos em Língua Portuguesa, raciocínio lógico-matemático, Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, assim como saberes específicos para o exercício da função. Isso inclui Economia e Finanças Públicas, contabilidade geral e Prática em Análise de Dados.

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 18 de maio. Durante o ato de inscrição, o candidato pode escolher se vai realizá-la em Cascavel, Curitiba, Londrina ou Maringá.