Inscrições para concurso da Transitar terminam nesta terça-feira (9)

Cascavel - Está chegando a reta final para as inscrições do concurso público da Transitar n° 001/2025, com 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, em Cascavel. Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. até esta terça-feira (9). As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

Os cargos são: