OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso da Transitar terminam nesta terça-feira (9)

Participe do concurso públicos da Transitar e concorra a vagas de diferentes níveis em Cascavel. Inscreva-se até 9 de setembro - Foto: Secom
Cascavel - Está chegando a reta final para as inscrições do concurso público da Transitar n° 001/2025, com 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, em Cascavel. Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18. 

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. até esta terça-feira (9). As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior. 

Os cargos são: 

  • Agente de Serviços Operacionais – 10 vagas + CR, 
  • Técnico em Informática – 1 vaga + CR 
  • Contador – 1 vaga + CR 
  • Engenheiro Eletricista – 1 vaga + CR 

O concurso será executado pela Fundação Fafipa, e consistirá de Provas Objetivas, Discursivas e de Títulos, conforme o cargo escolhido. O local e a data da prova ainda serão divulgados. 

Todas as informações estão disponíveis nos endereços eletrônicos da Transitar e da Fafipa, respectivamente, www.transitarcascavel.com.br e www.fundacaofafipa.org.br.

Fonte: Secom

