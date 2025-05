Inscrições para concurso da Polícia Militar e Bombeiros são prorrogadas até 19 de maio

Paraná - O prazo de inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foi prorrogado até a próxima segunda-feira (19 de maio). Ao todo, serão 2 mil vagas para o cargo de soldado da Polícia Militar e 600 soldados do Corpo de Bombeiros. A taxa de inscrição é R$ 130 e os interessados devem acessar os editais através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As contratações visam reforçar o efetivo das corporações em todo o Estado. Esta é a primeira seleção que exige nível superior completo em qualquer área de formação.

Além de declarar que está em dia com as obrigações eleitorais, nos termos da legislação eleitoral, o candidato deve ter até 30 anos de idade e possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

As vagas estão distribuídas em cinco regiões: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Do total, 201 vagas na PM e 60 no Corpo de Bombeiros são reservadas a candidatos afrodescendentes.