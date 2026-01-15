Cascavel - A Prefeitura de Cascavel informa que o prazo para as inscrições ao Teste Seletivo nº 347/2025, que oferta 50 vagas para o cargo de professor temporário para atuação na Rede Municipal de Ensino, está na reta final.

Os interessados têm até este domingo (18) para se inscrever, exclusivamente pelo site da Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 120.

Podem participar candidatos com curso superior de licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior. A carga horária é de 20 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 2.664,93 a R$ 3.547,05, conforme critérios estabelecidos em edital.