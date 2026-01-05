Paraná - A primeira semana de 2026 começa com boas oportunidades para quem busca emprego no Paraná. As Agências do Trabalhador do Estado oferecem 8.716 vagas distribuídas por todas as regiões, refletindo a retomada gradual das atividades produtivas após o recesso de fim de ano.
O reinício das operações no comércio, indústria, serviços e construção civil impulsiona a oferta de vagas já nos primeiros dias de janeiro. É tradicional nesse período que empresas retomem contratações, reforcem equipes e abram novas frentes de trabalho para atender à demanda do início do ano.
Entre os cargos com mais oportunidades estão alimentador de linha de produção (1.808), mostrando a força da indústria paranaense, seguido de operador de caixa (426) e repositor de mercadorias (402), ligados ao comércio. Também há vagas para auxiliar de escritório (275), atendente de lojas e mercados (229) e faxineiro (227), além de cobrador interno (220), açougueiro (213) e auxiliar de serviços de alimentação (198).
No setor de logística e transportes, há oportunidades para conferente de carga e descarga (154), auxiliar de logística (142), motorista de caminhão (135) e despachante de transportes coletivos (132), reforçando o papel estratégico do Paraná como corredor logístico e polo de distribuição.
Panorama do Mercado de Trabalho no Paraná em 2026
O secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, afirma que o início do ano demonstra confiança do setor produtivo. “Começamos 2026 com um volume expressivo de vagas, mostrando que as empresas retomam suas atividades com planejamento e disposição para contratar. Nosso papel é fazer a ponte entre quem precisa trabalhar e quem precisa contratar”, disse.
Ele reforça que a atuação das Agências do Trabalhador é fundamental neste momento. “As unidades estão preparadas para atender, orientar sobre as vagas e encaminhar candidatos para processos seletivos. A primeira semana já sinaliza um mercado aquecido, especialmente nos setores industrial, comercial e de serviços”, destacou.
Como se Candidatar às Vagas
As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, ampliando o acesso ao emprego e reforçando o compromisso do Governo do Estado com a geração de trabalho e renda. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima para consultar as oportunidades e receber encaminhamento.
Fonte: AEN