Paraná - A primeira semana de 2026 começa com boas oportunidades para quem busca emprego no Paraná. As Agências do Trabalhador do Estado oferecem 8.716 vagas distribuídas por todas as regiões, refletindo a retomada gradual das atividades produtivas após o recesso de fim de ano.

O reinício das operações no comércio, indústria, serviços e construção civil impulsiona a oferta de vagas já nos primeiros dias de janeiro. É tradicional nesse período que empresas retomem contratações, reforcem equipes e abram novas frentes de trabalho para atender à demanda do início do ano.

Entre os cargos com mais oportunidades estão alimentador de linha de produção (1.808), mostrando a força da indústria paranaense, seguido de operador de caixa (426) e repositor de mercadorias (402), ligados ao comércio. Também há vagas para auxiliar de escritório (275), atendente de lojas e mercados (229) e faxineiro (227), além de cobrador interno (220), açougueiro (213) e auxiliar de serviços de alimentação (198).

No setor de logística e transportes, há oportunidades para conferente de carga e descarga (154), auxiliar de logística (142), motorista de caminhão (135) e despachante de transportes coletivos (132), reforçando o papel estratégico do Paraná como corredor logístico e polo de distribuição.