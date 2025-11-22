Cascavel e Paraná - Comissão de Ética

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), afirmou que a Casa já recebeu cinco representações contra o deputado estadual Renato Freitas (PT), que se envolveu em uma briga de rua em Curitiba na última quarta-feira (19). Segundo Curi, na próxima segunda-feira (24), todas as representações serão encaminhadas ao Conselho de Ética da Alep. Ele afirmou que a Casa irá agir com rigor e celeridade sobre o caso.

Placas secretas

O governo do Paraná anunciou redução de 9% no uso de placas reservadas, mas sem revelar quantas estavam ou estão em circulação. A Casa Militar promete maior controle e revisão a cada 180 dias, após denúncias de uso indevido por secretários e servidores. Deputados que utilizavam o benefício tiveram as placas canceladas após o caso vir à tona.

Troca de partido

O secretário estadual da Administração e da Previdência, Luizão Goulart, vai anunciar nos próximos dias a saída do Solidariedade e a filiação ao PSD, partido do governador Ratinho Junior. Segundo o secretário, o convite para entrar no PSD partiu do próprio governador do Paraná. Luizão disse que pretende ser candidato a deputado federal pela nova sigla. Ele já foi prefeito de Pinhais por duas vezes e deputado federal.

