Cascavel e Paraná - Comissão de Ética
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), afirmou que a Casa já recebeu cinco representações contra o deputado estadual Renato Freitas (PT), que se envolveu em uma briga de rua em Curitiba na última quarta-feira (19). Segundo Curi, na próxima segunda-feira (24), todas as representações serão encaminhadas ao Conselho de Ética da Alep. Ele afirmou que a Casa irá agir com rigor e celeridade sobre o caso.
Placas secretas
O governo do Paraná anunciou redução de 9% no uso de placas reservadas, mas sem revelar quantas estavam ou estão em circulação. A Casa Militar promete maior controle e revisão a cada 180 dias, após denúncias de uso indevido por secretários e servidores. Deputados que utilizavam o benefício tiveram as placas canceladas após o caso vir à tona.
Troca de partido
O secretário estadual da Administração e da Previdência, Luizão Goulart, vai anunciar nos próximos dias a saída do Solidariedade e a filiação ao PSD, partido do governador Ratinho Junior. Segundo o secretário, o convite para entrar no PSD partiu do próprio governador do Paraná. Luizão disse que pretende ser candidato a deputado federal pela nova sigla. Ele já foi prefeito de Pinhais por duas vezes e deputado federal.
Louvor a moçambicano
A Câmara de Cascavel entregou voto de louvor ao representante moçambicano Carlos Eduardo Mussanhane, responsável por aproximar Cascavel do Distrito de Moamba. A homenagem, proposta por Tiago Almeida e Dr. Lauri, ocorreu na ACIC com lideranças locais. A visita técnica busca ampliar parcerias em agronegócio, saúde, educação e desenvolvimento cooperativista.
Reforma tributária
A Confederação Nacional de Municípios alertou os municípios que o novo IBS e a CBS podem alterar o equilíbrio econômico-financeiro de contratos públicos vigentes. O advogado Rodrigo Garrido explica que a transição até 2033 pode gerar variações de custos, especialmente em serviços terceirizados e no fornecimento de bens essenciais. A entidade recomenda que os municípios mapeiem contratos sensíveis às mudanças tributárias e exijam comprovação técnica dos impactos apresentados por fornecedores.
1° Turma
Indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo presidente Lula (PT), o advogado-geral da União, Jorge Messias, pode integrar a 1ª Turma do Supremo, que tem uma vaga livre desde a saída do ministro Luiz Fux. O colegiado é composto atualmente por Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Fux pediu transferência para a 2ª Turma depois de divergir no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Falsas narrativas”
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), voltou a criticar o governo por “falsas narrativas” em relação à aprovação do marco legal de combate ao crime organizado (PL 5582/25). O texto foi aprovado na última terça-feira (18). “Não se pode desinformar a população, que é alvo diariamente do crime, com inverdades. É muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal de combate ao crime organizado cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública”, disse Motta.