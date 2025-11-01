Iluminação Pública
A Câmara de Cascavel voltará a discutir na próxima semana o projeto de lei que altera a destinação dos recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública). A proposta do Executivo amplia o uso dos valores arrecadados para incluir manutenção, monitoramento de segurança e investimentos em energia solar. O projeto já foi pauta de debate em julho, quando a votação foi adiada. Agora, a matéria retorna à pauta com expectativa de novas discussões entre os parlamentares.
Reperfilamento
Os vereadores de Cascavel entregaram ao secretário de Obras do município, Severino Folador, uma lista de indicações com as quadras que consideram mais críticas e que devem receber reperfilamento asfáltico. Ao todo, aproximadamente 100 quadras devem ser revitalizadas, mais de 90 mil metros quadrados. A ideia é que a proximidade dos vereadores com as comunidades ajude a prefeitura a identificar ruas com mais buracos, asfalto deteriorado e que precisam com mais urgência de intervenção da secretaria.
Conseg
O Conseg Cascavel irá realizar eleição para a nova diretoria da entidade para o biênio 2026/2027. A votação será no dia 1º de dezembro de 2025, das 17h às 19h, no auditório do 6º Batalhão da Polícia Militar. As inscrições das chapas devem ser entregues à Comissão Eleitoral até às 17h do dia 10 de novembro de 2025 ou enviadas por e-mail para [email protected]. Caso apenas uma chapa seja inscrita, a eleição será realizada por aclamação.
Pessoas e cidades
O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, participou do encontro o Oeste Acelerando Rumo ao Futuro. Durante o encontro, Curi reafirmou a defesa de políticas públicas que atendem diretamente a população e ações que promovem o fortalecimento das cidades. “Não tem outra forma de transformar uma cidade, um estado ou uma nação se não for através de políticas públicas, do investimento contínuo nos municípios e da atenção às pessoas”, afirmou Curi.
Agronegócio
Curi destacou a importância da região Oeste para a economia paranaense, ressaltando a contribuição do agronegócio, da agroindústria e do turismo para a geração de emprego e renda. Segundo ele, o planejamento para modernização da infraestrutura regional deve estar no foco do Estado. “Devemos trabalhar juntos e pensar o Oeste para os próximos 10, 15 ou 20 anos”, observou.
Ministério Segurança
O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse que o presidente Lula deveria recriar um ministério exclusivo para cuidar da segurança pública, como houve em seu governo. Hoje, a pasta da Justiça, comandada por Ricardo Lewandowski, é responsável por esse tema. “Eu acho que seria importante [o Ministério da Segurança Pública] para o país, um gesto muito adequado do governo federal”, afirmou Temer.
Crime organizado
Após a megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, o presidente Lula sancionou projeto de lei do senador Sergio Moro (União Brasil). A nova lei cria dois crimes ligados à obstrução de investigações e ações contra o crime organizado. Em casos como o do Complexo do Alemão, membros de facções podem ser punidos por erguer barricadas ou lançar explosivos por drones. As penas variam de 4 a 12 anos de prisão. Moro apresentou a proposta após a PF revelar um plano para assassiná-lo.