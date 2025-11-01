Iluminação Pública

A Câmara de Cascavel voltará a discutir na próxima semana o projeto de lei que altera a destinação dos recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública). A proposta do Executivo amplia o uso dos valores arrecadados para incluir manutenção, monitoramento de segurança e investimentos em energia solar. O projeto já foi pauta de debate em julho, quando a votação foi adiada. Agora, a matéria retorna à pauta com expectativa de novas discussões entre os parlamentares.

Reperfilamento

Os vereadores de Cascavel entregaram ao secretário de Obras do município, Severino Folador, uma lista de indicações com as quadras que consideram mais críticas e que devem receber reperfilamento asfáltico. Ao todo, aproximadamente 100 quadras devem ser revitalizadas, mais de 90 mil metros quadrados. A ideia é que a proximidade dos vereadores com as comunidades ajude a prefeitura a identificar ruas com mais buracos, asfalto deteriorado e que precisam com mais urgência de intervenção da secretaria.

Conseg

O Conseg Cascavel irá realizar eleição para a nova diretoria da entidade para o biênio 2026/2027. A votação será no dia 1º de dezembro de 2025, das 17h às 19h, no auditório do 6º Batalhão da Polícia Militar. As inscrições das chapas devem ser entregues à Comissão Eleitoral até às 17h do dia 10 de novembro de 2025 ou enviadas por e-mail para [email protected]. Caso apenas uma chapa seja inscrita, a eleição será realizada por aclamação.