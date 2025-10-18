Cascavel e Paraná - Disputa esquenta no PSD

O secretário das Cidades, Guto Silva, intensificou sua movimentação política visando à sucessão do governador Ratinho Junior em 2026. Em entrevista recente, ele confirmou ser pré-candidato e afirmou que só disputará com o aval do governador. Na quinta-feira (16), Guto divulgou nas redes sociais um vídeo ao lado de Rafael Greca, sugerindo uma possível “dupla” para o futuro, o que gerou especulações sobre uma chapa “GG” (Guto e Greca).

Curi no páreo

Enquanto isso, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, também cotado dentro do PSD, cumpre agenda nacional em São Paulo, ampliando sua visibilidade. Nos bastidores, cresce a disputa pela preferência de Ratinho, que tenta evitar divisões internas no partido antes da corrida pelo Palácio Iguaçu.

Aprovação em alta

Uma sondagem da Futura/Apex indica que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é aprovado por 84,2% dos paranaenses. Em abril, a aprovação era de 78,8%, passou para 83,1% em junho e agora, em outubro, chega a 84,2%. Em todas as regiões do Estado o índice de aprovação é superior a 75,5%, mas na Região Centro-Sul o percentual alcança 93,8%. No Norte Pioneiro, a aprovação é de 91,9%, e no Noroeste, de 89,6%. Em Curitiba e na Região Metropolitana, o resultado é superior a 82%.

Gestão