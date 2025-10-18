Cascavel e Paraná - Disputa esquenta no PSD
O secretário das Cidades, Guto Silva, intensificou sua movimentação política visando à sucessão do governador Ratinho Junior em 2026. Em entrevista recente, ele confirmou ser pré-candidato e afirmou que só disputará com o aval do governador. Na quinta-feira (16), Guto divulgou nas redes sociais um vídeo ao lado de Rafael Greca, sugerindo uma possível “dupla” para o futuro, o que gerou especulações sobre uma chapa “GG” (Guto e Greca).
Curi no páreo
Enquanto isso, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, também cotado dentro do PSD, cumpre agenda nacional em São Paulo, ampliando sua visibilidade. Nos bastidores, cresce a disputa pela preferência de Ratinho, que tenta evitar divisões internas no partido antes da corrida pelo Palácio Iguaçu.
Aprovação em alta
Uma sondagem da Futura/Apex indica que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é aprovado por 84,2% dos paranaenses. Em abril, a aprovação era de 78,8%, passou para 83,1% em junho e agora, em outubro, chega a 84,2%. Em todas as regiões do Estado o índice de aprovação é superior a 75,5%, mas na Região Centro-Sul o percentual alcança 93,8%. No Norte Pioneiro, a aprovação é de 91,9%, e no Noroeste, de 89,6%. Em Curitiba e na Região Metropolitana, o resultado é superior a 82%.
Gestão
O levantamento da Futura/Apex traz ainda dados sobre a avaliação da gestão. Para 72,8%, o governo é ótimo ou bom, e 18,5% o consideram regular. A avaliação de 72,8% de ótimo ou bom é a maior da série histórica da pesquisa, que segue em crescimento. Em abril, esse índice era de 63,7%, passando para 69,7% em junho, mantendo-se estável em julho e chegando ao patamar atual.
TRE-PR
A cúpula do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que vai conduzir o processo da eleição geral de 2026 está definida. O Tribunal Pleno escolheu Luciano Carrasco Falavinha Souza e Fernando Prazeres como novo presidente e vice-presidente da Corte. Falavinha já foi relator da ação que pedia a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil). Eles assumem o tribunal a partir de fevereiro de 2026, quando se encerram os mandatos dos desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osório Moraes Panza.
R$ 500 milhões
O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades, autorizou ontem (17) recursos para obras urbanas em duas grandes regiões do Estado. Em Toledo, foram lançadas licitações para 50 municípios, entre obras de pavimentação de vias urbanas e aquisição de equipamentos rodoviários, que somam mais de R$ 333,4 milhões. A pasta também vai autorizar, em Guarapuava, licitações para 14 municípios da Região Central, no valor de R$ 202,7 milhões.
Messias no STF
O presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o STF. Messias será indicado para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente da Corte, aos 67 anos — o magistrado poderia permanecer no tribunal até os 75. Na quinta-feira (16), Lula se reuniu com Messias e lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. A indicação seria justamente um aceno aos evangélicos.