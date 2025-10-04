Informe da Redação

Cascavel e Paraná - Pauta da Câmara

Na pauta da sessão da próxima segunda-feira (6) da Câmara de Cascavel, em 1º turno, está o PLO 142/2025, que cria o Programa de Conscientização e Prevenção do AVC; o PLO 151/2025, que revoga a lei que incluía o evento “Jinrou” no calendário municipal; e o PLO 153/2025, que autoriza a doação de 48 terrenos no Jardim Madevani. Em turno único, será votado requerimento para alteração do limite de velocidade na BR-369, entre o Trevo Cataratas e a entrada da Colônia Barreiro.

Repasses Estaduais

Os cofres municipais das 399 cidades paranaenses receberam um reforço significativo ao longo do mês de setembro. O Governo do Paraná repassou mais de R$ 1,09 bilhão aos municípios, um aumento de 19,3% em relação a agosto, quando foram transferidos R$ 915,5 milhões. Em comparação com setembro de 2024, o crescimento também foi expressivo: 12% acima dos R$ 974,5 milhões enviados no mesmo período do ano passado.

Recursos

A maior parte dos recursos veio do ICMS, responsável por R$ 972,2 milhões do montante. Já o IPVA totalizou R$ 105 milhões no último mês. Entre as 10 cidades que mais receberam repasses em setembro estão Cascavel (R$ 24,8 milhões), Foz do Iguaçu (R$ 20,8 milhões) e Toledo (R$ 18,3 milhões), da região Oeste do Paraná.

Perdão de dívidas

O governador do Paraná, Ratinho Junior, sancionou a Lei nº 22.659/2025, que institui o perdão de dívidas de mutuários da Cohapar. A medida beneficia até 17 mil famílias em todo o Estado e garante a quitação de débitos habitacionais de até R$ 7 mil, com isenção de multas e juros moratórios, além da quitação de débitos para outros casos específicos.