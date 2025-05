Informe da Redação

CPMI do INSS

Brasil - A deputada Coronel Fernanda (PL) disse que o requerimento para criação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS alcançou o número mínimo para que o pedido seja protocolado no Congresso Nacional. O requerimento já tem 211 assinaturas: 29 senadores e 182 deputados. O mínimo para que o pedido seja protocolado é de 27 senadores e 171 deputados.

Sobre Moraes

O coordenador-interino de Sanções do governo dos Estados Unidos, David Gamble, irá se reunir com congressistas da Oposição para discutir a atuação do Judiciário e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes durante a sua passagem pelo Brasil. O encontro foi confirmado pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL).

Reunião com Governo

Gamble desembarcou ontem (5), em Brasília. Segundo a Embaixada dos EUA, ele irá cumprir agenda voltada ao combate ao crime organizado. Terá reuniões bilaterais e “discutirá os programas de sanções dos EUA voltadas ao combate do terrorismo e do tráfico de drogas”. Também estão previstos encontros com integrantes do Governo Lula 3. A comitiva dos Estados Unidos deverá se reunir com nomes do Itamaraty e do Ministério da Justiça.

Julgamento no STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar hoje (6) mais um trecho da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República sobre uma “trama golpista” existente durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Conforme o fatiamento da denúncia feito pela PGR, os integrantes desse núcleo foram responsáveis por ações estratégicas de desinformação, com o objetivo de desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral.